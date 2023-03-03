«الأنباء الكويتية» تبرز تأكيد الرئيس السيسى الاستمرار فى التنمية والبناء

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الجمعة تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستمرار فى التنمية والبناء رغم الأزمات الدولية التى تؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى.





وتحت عنوان " السيسى يرفع دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه شهريا"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، أمس أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر منذ عام 2016 وإنجازات الدولة فى مجال البنية التحتية ساهم فى احتواء الآثار السلبية للأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتوفير غطاء آمن للحماية الاجتماعية ولا تزال تواجه الأزمة من خلال تطوير الصناعة وسد الفجوة الاستيرادية وإنتاج الغذاء وجذب الاستثمارات.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى شدد على "أننا تجاوزنا معا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات.. وقد تجاوزنا كل تحد معا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح.. ولم تعيق إرادتنا تحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب"، مؤكدا أن فى كل أزمة منحة وبعد كل أزمة مكتسبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لحزمة من الإجراءات وهى التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا.