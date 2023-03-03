وزير الخارجية من الهند: مصر وضعت العمل المناخى ضمن القضايا ذات الأولوية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى استعرض خلال اللقاء الرؤية المصرية لعمل المناخ الدولى، مبرزاً ما يواجهه من تحديات كبيرة ارتباطاً بأزمة الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وفى هذا السياق حددت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ مجموعة من الأهداف من أجل تحقيقها خلال المؤتمر، وأهمها الحفاظ على عمل المناخ ضمن القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية، ومراعاة العدالة المناخية التى تأخذ بعين الاعتبار وضعية الدول النامية وشواغلها.

وأضاف وزير الخارجية أن هذه الأهداف انعكست فى مخرجات المؤتمر وخطة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التى تم إقرارها خلاله، والتى تضمنت لأول مرة إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، بجانب إطلاق نداء لمؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية لتوفير تمويل المناخ اللازم وقد عكس ذلك توافر الإرادة السياسية خلال COP27 لمعالجة شواغل مختلف الأطراف التى تعانى من تأثيرات تغير المناخ وانعكاساته السلبية وتحتاج للدعم من أجل مواجهتها.

وأكد الوزير شكرى فى نهاية اللقاء على ضرورة استناد عمل المناخ الدولى إلى آخر ما توصل إليه العلم حول التغيرات المناخية، من أجل الحفاظ على أهداف اتفاق باريس لخفض معدلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مضيفا أهمية تكثيف الجهود لدفع عمل المناخ فى الاتجاه الصحيح الذى يحقق الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.

وكشف السفير أحمد أبو زيد فى ختام تصريحاته، أن حوار "رايسينا" يعد أحد أهم المؤتمرات الدولية التى تناقش القضايا ذات الأولوية على الساحة العالمية، ويشهد مشاركة رفيعة مستوى من جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والدوائر البحثية والأكاديمية المؤثرة، ويُعقَد هذا العام بالتزامن مع اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين بالهند.