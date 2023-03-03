مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبى التعاون فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر فى بروكسل مع رئيس أركان اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى الفريق "هيرفى بليجو"، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى ولاسيما فى مجالات الأمن والدفاع، بالإضافة إلى تبادل التقييمات حول التحديات والتهديدات المشتركة.





وأشاد الفريق "بليجو" بالدور المصرى المحورى فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة. واستعرض السفير بدر عبد العاطى الجهود المصرية فى مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية،، كما أكد على أهمية البناء على الزخم الذى يشهده التعاون الثنائى فى الوقت الحالى، ومواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلا عن الاهتمام ببناء القدرات ونقل الخبرات فى مجالات الأمن السيبرانى، وإزالة الألغام، ومكافحة العبوات الناسفة والمرتجلة IEDs، ومكافحة الإرهاب، خاصة فى ظل الرئاسة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبى للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب والتى بدأت فى مارس الحالى.

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