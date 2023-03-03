مصر تدين تصريحات تحريضية لوزير إسرائيلي دعت إلى "محو" قرية فلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مارس 2023 10:25 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم الجمعة ، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية ، والتى دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية.

وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصباً رسمياً.

كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.