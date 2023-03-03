نشاط الرئيس فى أسبوع.. زيادة الحد الأدنى للأجور ومتابعة تنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - الجمعة الماضى، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جولة تفقدية، على سير العمل فى مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، فى إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، التى تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكانى والاختناق المرورى، فى ضوء ما كانت الدراسات المرورية العالمية المتخصصة قد أظهرته من توجه متوسط سرعة السيارات والمركبات على الطرق للانخفاض الشديد، بما يترتب على ذلك من أعباء جسيمة على المواطنين، وإعاقة لنمو النشاط الاقتصادى بجميع صوره، مما يُترجم إلى خسائر اقتصادية هائلة، تعمل الدولة على الحد منها وتحويلها إلى دفعة قوية وأساس متماسك للتنمية الشاملة، التى ترفع مستوى معيشة المواطنين وجودة الحياة فى مصر.

وتشمل المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة الجيزة، تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة، وإنشاء محاور مرورية جديدة، بإجمالى أطوال 177 كم، بما يسهم فى تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية، وتقليل التلوث البيئى واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية، وذلك بالنظر إلى احتياجات التنمية السياحية الحالية والمستقبلية فى محافظة الجيزة، التى تتميز بالمناطق الأثرية السياحية الفريدة، على مستوى العالم.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مع "نيكوس أناستاسيادس"، رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عن التقدير والشكر لنظيره القبرصى، على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب، وهى الفترة التى شهدت الكثير من الإنجازات المهمة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية، أو من خلال آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، معرباً له عن أطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.

أعرب الرئيس القبرصى المنتهية ولايته عن امتنانه الكبير للرئيس لهذه اللفتة الكريمة، مثمناً الإسهامات المقدرة للرئيس فى إرساء دعائم التعاون المثمر بين مصر وقبرص على مدار السنوات الماضية، ومؤكداً التزام بلاده الراسخ بالاستمرار فى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، تحت قيادة الرئيس المنتخب "نيكوس خريستودوليدس".

السيسى يوجه بتحسين منظومة البيئة للحد من التلوث

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود تطوير القطاع البيئى التى ترتكز على عدة محاور أهمها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الخضراء.

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تطورات الأعمال الجارية للحد من التلوث الصناعى والبيئى، وإدارة مخلفات البناء والهدم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، وجهود إحداث طفرة فى تسهيل إجراءات الموافقات على المشروعات الصناعية والسياحية والتكنولوجية مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية ذات الصلة.

كما عرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية العامة للحفاظ على المحميات الطبيعية المتنوعة التى تذخر بها مصر، والموقف التنفيذى الخاص بإدارتها ودعم خطط التنمية المستدامة بها لتعزيز السياحة البيئية والخضراء، لاسيما فى محميات نبق، ورأس محمد، ووادى الريان، وقبة الحسنة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض من الدكتور عمرو طلعت حول جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال استراتيجية "مدينة مصر الرقمية"، التى تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية، وزيادة عدد العاملين بالقطاع بما فى ذلك المستقلين الذين يعملون بشكل حر أو فى صناعة التعهيد، من خلال إنشاء مسار تعليمى تدريبى معتمد فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واطلع الرئيس على مستجدات عدد من المبادرات والمشروعات، من بينها "أشبال مصر الرقمية"، ومراكز الإبداع الرقمية، وتطوير مكاتب البريد المصرى، ومكاتب الشهر العقارى، والمناطق التكنولوجية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية.

كما لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حصول مصر على أعلى فئة فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى، بالإضافة إلى تقدّم ترتيب هيئة البريد المصرى فى مؤشر التنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدى العالمى خلال عام 2022، لتصبح الثانية عربياً وإفريقياً، والسابعة والخمسين على مستوى العالم، صعوداً من المركز الحادى والتسعين، حيث وجه السيد الرئيس فى هذا الصدد ببذل أقصى جهد لاستمرار ذلك التقدم وزيادته فى جميع المجالات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأحد الماضى ـ اصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة فى سيناء بعد القضاء على الإرهاب، وتابع: "سوف نتحرك بشكل سريع وكبير لكى يشعر أهالينا فى سيناء أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن التنمية فى سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالى سيناء بعد دحر الإرهاب، الذى كان يعيق التنمية وحياة المواطنين، مشددا على أنه لا توجد حياة بدون أمان.

وأضاف الرئيس أن الدولة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 12% من خلال إنشاء المدن الجديدة، لافتا إلى أن مساحة سيناء تبلغ حوالى 60 ألف كيلو متر مربع وهى تعادل المساحة التى يعيش عليها سكان مصر.

وأشار إلى أن سيناء لم تشهد تنمية حقيقية منذ سنوات لأن حجم التكلفة كان مرتفعا، لافتا إلى أن عملية التنمية فى سيناء شهدت تحديات وصعوبات.

وأوضح الرئيس أن تكلفة التنمية فى سيناء تراوحت ما بين 40 و50 مليار دولار خلال السنوات الماضية، منبها بأن التكلفة كانت ستتضاعف إذا كنا شرعنا فى تنفيذها خلال الوقت الحالى.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من بطلات وأبطال مصر من سيناء، والذين لم تُفلح تهديدات الإرهاب ولا رصاصاته فى إثناء كل منهم عن تأدية أمانة المسئولية الوطنية والإنسانية.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الإثنين الماضى ـ اتصالاً مرئياً من "أنور إبراهيم"، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين تباحثا حول سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، فى ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة، حيث تم التطرق إلى جهود التعاون فى المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى، وزيادة الاستثمارات المشتركة فى قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وغيرها من المجالات التى تسهم فى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية الشاملة.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف فى الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهى الاختبارات التى تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين.

وأكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية فى انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة، وإعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب، مشيراً إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات، يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة، وكذلك بذل أقصى جهد لإعدادها بما يتواكب مع الخطط الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم فى جميع المجالات على يد أبنائها من الشباب.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر الذى يقوم بزيارة لمصر لمدة ثلاثة أيام.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث تم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائى المشترك بين مصر والمجر، فضلاً عن مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

ووقع الزعيمان بعد انتهاء المباحثات على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذى يمثل إطاراً لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين الصديقتين، بما يعكس مدى وعمق التميز الذى وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة، ثم شهدا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والمجر فى قطاعات التعليم، والتدريب فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والشباب والرياضة، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية للأعوام 2023/2026، وبرنامج المنح الدراسية المجرية "ستيبنديوم" للأعوام 2023/2026.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس الماضى، محافظة المنيا، وتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها وبمدينة المنيا الجديدة، فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى صعيد مصر.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسى الإفطار مع أهالى قرية المعصرة بمركز ملوى بالمنيا، وأجرى حواراً مفتوحاً معهم، مؤكداً أن مصر لن تنسى أبداً أهالى الصعيد والريف وأن جميع مشروعات التنمية هدفها ومحورها المواطن المصرى فى كل مكان.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من التوجيهات، شملت:

أولاً:التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالى:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.