انعقاد «عمومية الصحفيين» لانتخاب النقيب ونصف الأعضاء اليوم

جدة - نرمين السيد - دعا مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد اليوم الجمعة، إعمالا للقانون لنظر جدول أعمالها، والتصويت -حال اكتمال نصابها القانونى- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس.





وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادى فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة فى المقر الرئيسى للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة.. والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

وحال عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور 50%؜+1 من أعضائها فى الدعوة الأولى، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد الثانى يوم الجمعة 17 مارس الجارى، بحضور ربع الأعضاء، وتجرى الانتخابات كالمتبع تحت إشراف قضائى.

وفتح مجلس نقابة الصحفيين باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس فى 11 فبراير الماضى وحتى 15 من الشهر ذاته، لتعلن كشوف المرشحين المبدئية، ويسمح بتلقى الطعون والتنازلات من 16 فبراير إلى 20 من الشهر ذاته، قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

ويترأس الجمعية العمومية ولجنة الإشراف على الانتخابات نقيب الصحفيين ضياء رشوان -الذى لن يخوض المنافسة لشغله المقعد دورتين متتاليتين- وفقا للقانون، وتضم اللجنة فى عضويتها أعضاء المجلس الممتدة عضويتهم؛ وهم إبراهيم أبوكيلة ومحمد خراجة وحسين الزناتى وأيمن عبدالمجيد ودعاء النجار ومحمد سعد عبدالحفيظ، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى.

ويعاون اللجنة المشرفة من أعضاء الجمعية العمومية الأساتذة (أمينة شفيق (الأهرام)، عبد الله حسن (وكالة أنباء الشرق الأوسط)،أمينة النقاش (الأهالى)، مجدى حلمى (الوفد)، عبد العظيم الباسل (الأهرام)، سعيد محمد أحمد (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، محمد المنايلى (الجمهورية)، ثروت شلبى، سعيد جمال الدين (الأحرار)، محمود الشيخ (دار الهلال).

وأعلنت أسماء المرشحين النهائية لمنصب النقيب وعددهم 11 مرشحا، ولعضوية المجلس وعددهم 40 مرشحا وفقا للترتيب الأبجدى على النحو التالى:

أولا: المرشحون على منصب نقيب الصحفيين:-

1- السيد محمد إبراهيم الإسكندرانى- الجمهورية - سيد الاسكندرانى

2- أيمن على محمد عبد العزيز- الأهرام - أيمن عبد العزيز

3 - خالد طه ميرى عبد الرحمن- أخبار اليوم- خالد ميرى

4- خالد محمد زكى البلشى- صحفى حر- خالد البلشى

5 - سيد عبد المالك سيد عمار- النور- سيد عبد الملك

6 - طلعت هاشم محمد فرج- مصر الفتاة- طلعت هاشم

7- عبده محمد مغربى عبد الله- الأنباء الدولية- عبده مغربى

8 -محسن محمد هاشم محمد- الجيل- محسن هاشم

9 - محمد مغربى أحمد على- الشعب- محمد مغربى أحمد

10- نعيمة محمد راشد عبد الله- الجمهورية- نورا راشد

11 - ياسر مصطفى إسماعيل محمد- الأمة- ياسر مصطفى إسماعيل

ثانيا: المرشحون على مقاعد عضوية مجلس النقابة:-

1 - أبو السعود محمد محمود عثمان- صحفى حر- أبو السعود محمد

2 - أحمد خليفة دياب عبد الحليم- أخبار اليوم- أحمد دياب

3 - أحمد علوى السيد عباس- اليوم- أحمد علوى

4 - أحمد محمد صبرى عبدالحميد- الديار- أحمد صبرى

5 - أسماء محمد حسنين صبره- الفجر- أسماء حسنين

6 - أسماء مصطفى محمد عبدالعال- صحفى حر- أسماء مصطفى

7 - المعتز بالله إبراهيم عبد العزيز الشناوى- الجمهورية- معتز الشناوى

8 - تامر محمد عادل محمد- البوابة نيوز- تامر أفندى

9 - جمال أحمد أحمد عبدالرحيم- الجمهورية- جمال عبد الرحيم

10 - حسام الدين راضى محمد راضى- صحفى حر- حسام راضى

11 - حسام عبد المنجى جلال محمد السويفى- الفجر- حسام السويفى

12 - حماد سعيد معتمد صالح الرمحى- الدستور - حماد الرمحى

13 - ريمون فرنسيس صادق متى- صحفى حر- ريمون فرنسيس

14 - سامى محمد كبارى عبد الراضى - الوطن- سامى عبد الراضى

15 - سعاد السيد حسنين سلام- مجلة أكتوبر- سعاد سلام

16- سمية محمود محمد حسن العجوز- وكالة أنباء الشرق الأوسط- سمية العجوز

17 - صبحى محمد محمد احمد شادى- شباب مصر- صبحى محمد شادى

18 - عبد الرؤوف عبد المنعم عبد الرءوف خليفة- الأهرام- عبد الرؤوف خليفة

19 - عبد الهادى فتحى عبد الهادى عبد الرازق- العالم اليوم- عبد الهادى فتحى

20 - عمرو منصور إسماعيل بدر- الدستور- عمرو بدر

21 - عونى سيد على نافع - الدستور- عونى نافع

22 - عيسى جاد الكريم عيسى مراد- روزاليوسف- عيسى جاد الكريم

23 - فاطمة على حسن على الحاج- الغد- فاطمة الحاج

24 - قطب عباس الضوى احمد- الغد- قطب الضوى

25 - محمد أحمد عبد العال أحمد - الكرامة - محمد الجارحى

26 - محمد السيد عبد العزيز الشاذلى- اليوم السابع- محمد السيد

27 - محمد السيد موسى سليمان ضبعان - صحفى حر- محمد الضبعان

28 - محمد رضا مرزوق عباس- الموجز- محمد فرعون

29 - محمد شبانة عبد العزيز بدوى- الأهرام- محمد شبانة

30 - محمد عبد اللطيف محمد عبد الجليل الباسل- الأهرام- محمد عبد اللطيف الباسل

31 - محمد كمال حسن على السيد- أخبار اليوم- محمد كمال

32 - محمد ممدوح محمد عبد النور على حرحش- الجمهورية- محمد حرحش

33 - محمد يحيى محمد يوسف- أخبار اليوم- محمد يحيى يوسف

34 - محمود كامل محمود بركات- أخبار اليوم- محمود كامل

35 - محمود كمال حسين زيدان- الأهرام- محمود زيدان

36 - مساعد أحمد على عبد الرحيم- صحفى حر- مساعد الليثى

37 - ممدوح سيد صغير أحمد- أخبار اليوم- ممدوح الصغير

38 - هشام محمد محمد يونس- الأهرام- هشام يونس

39 - هيثم فوزى حامد رخا- الأهرام- هيثم فوزى رخا

40 - وفاء محمد بكرى موسى- المصرى اليوم- وفاء بكرى.