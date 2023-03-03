مصر تدين التصريحات التحريضية لوزير إسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وأشارت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التى يجب أن يتحلى بها أى مسؤول يشغل منصباً رسميا.

كما أكد البيان على الموقف المصرى الداعى إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل فى المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.