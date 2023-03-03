جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية التقى اليوم، مع لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك، وذلك على هامش مؤتمر "حوار رايسينا" المنعقد فى العاصمة الهندية نيودلهى.





وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية، أعرب عن تهنئته للوزير الدنماركى على توليه منصبه، معربا عن استعداد مصر لتطوير مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية مع الدانمارك، ومشيراً إلى وجود مجالات واعدة للتعاون بين البلدين. كما أعرب الوزير شكرى عن تقديره لاستضافة الدنمارك اجتماع المناخ الوزارى فى كوبنهاجن العام الماضى، وتطلعه للمشاركة فى الاجتماع الوزارى المقرر عقده فى كوبنهاجن قريبا. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها متابعة نتائج قمة المناخ الأخيرة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وترشح الدنمارك لعضوية مجلس الأمن، والدعم الإنمائى لدول الجنوب، والزيارة المقبلة لرئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ‎وزير الخارجية يلتقى نظيره الدنماركى على هامش مؤتمر «حوار رايسينا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.