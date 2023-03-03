جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف، على موقعها الرسمى على الإنترنت، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون حول "الاستجابة لله ورسوله"، مؤكدة أن اختيار هذا الموضوع يأتى فى إطار دورها التنويرى، والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الفاضلة فى المجتمع.

وشددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بضرروة الالتزام بـ موضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، مؤكدة على ألا يزيد زمن خطبتى الجمعة عن 10 دقائق.

الإرهاب والتطرف

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد أكد أن ظاهرة الإرهاب والتطرف وما ينتج عنها من سفك لدماء بريئة وتهجير للسكان وبث للخوف وترويع للآمنين وتدمير للمنشآت واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريب للأوطان، تعتبر من أخطر الظواهر والتحديات التى تواجه المجتمع الإنسانى بأسره فى الوقت الراهن، فليس هناك الآن دولة ولا مكان بمأمن من هذه التداعيات، مما يهدد السلم العالمى، ويهدد استقرار كثير من المجتمعات.