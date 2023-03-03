جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف، على موقعها الرسمى على الإنترنت، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون حول "الاستجابة لله ورسوله"، مؤكدة أن اختيار هذا الموضوع يأتى فى إطار دورها التنويرى، والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الفاضلة فى المجتمع.
وشددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بضرروة الالتزام بـ موضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، مؤكدة على ألا يزيد زمن خطبتى الجمعة عن 10 دقائق.
الإرهاب والتطرف
وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد أكد أن ظاهرة الإرهاب والتطرف وما ينتج عنها من سفك لدماء بريئة وتهجير للسكان وبث للخوف وترويع للآمنين وتدمير للمنشآت واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريب للأوطان، تعتبر من أخطر الظواهر والتحديات التى تواجه المجتمع الإنسانى بأسره فى الوقت الراهن، فليس هناك الآن دولة ولا مكان بمأمن من هذه التداعيات، مما يهدد السلم العالمى، ويهدد استقرار كثير من المجتمعات.
جاء ذلك فى كلمة وزير الأوقاف، التى ألقاها نيابة عنه نور الدين قناوى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى الجلسة الثانية بمبادرة "نداء الساحل"، تحت عنوان: "إشراك المجتمعات المحلية فى منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب"، بدولة الجزائر، يوم 27 فبراير الماضى.
وأوضح الوزير أن أحد أسباب هذه الظاهرة الخطيرة هو الفكر الدينى المنحرف والمتمثل فى التفسير الخاطئ للنصوص الدينية وتشويه المفاهيم الصحيحة وقلب الحقائق الثابتة، وذلك إما بسبب الجهل وعدم العلم وسوء فهم الأديان من البعض، أو بسبب توظيف ذلك أيدلوجيًّا من قبل بعض الأشخاص والجماعات الضالة والمتطرفة لخدمة مطامعها ومطامع من يمولها ويستخدمها لهدم الدول وتفتيت كيانها وتمزيق بنيانها، ومحاولتهـا لى أعناق النصوص الشـرعية بمـا يتفق مع أفكارهم المزعومـة، وآرائهم المنحرفة، وتصويرها للناس على أنها الدين الصحيح والحق المبين، ليس فقط فى منطقة دول الساحل، ولكن فى الكثير من البلدان والبقاع حول العالم.
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