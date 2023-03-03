طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - درجات الحرارة اليوم
وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
وتوقعت الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 مترا، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 27 15
العاصمة الإدارية 27 16
6 أكتوبر 28 16
بنها 27 15
دمنهور 27 16
وادى النطرون 28 15
كفر الشيخ 26 14
المنصورة 26 16
الزقازيق 27 15
شبين الكوم 27 16
طنطا 26 15
دمياط 23 14
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 27 14
السويس 26 15
العريش 23 15
رفح 22 16
رأس سدر 28 13
نخل 30 08
كاترين 21 06
الطور 27 14
طابا 29 16
شرم الشيخ 30 17
الإسكندرية 22 15
العلمين الجديدة 23 15
مطروح 23 13
السلوم 21 11
سيوة 25 13
رأس غارب 31 15
الغردقة 31 16
سفاجا 32 17
مرسى علم 31 16
شلاتين 30 18
حلايب 26 15
أبو رماد 27 16
رأس حدربة 28 17
الفيوم 29 15
بنى سويف 30 15
المنيا 31 14
أسيوط 32 15
سوهاج 33 14
قنا 35 15
الأقصر 35 14
أسوان 36 17
الوادى الجديد 35 11
أبوسمبل 33 16
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