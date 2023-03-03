الإعلان عن كشف أثرى جديد بـ الهرم الأكبر (تفاصيل بالصور)

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان لها بعد عقد مؤتمر صحفى عالمى، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن هذا الكشف الجديد يبلغ طوله 9 أمتار، وعرضه نحو 2.10 متر.

وأضافت: "هذا الاكتشاف يعد بمثابة إعلان نتائج مشروع علمى مهم فى بقعة مميزة من أرض مصر، كما يعتبر مشروعًا بحثيًا مهمًا استُخدمت فيه التكنولوجيا العلمية المُتطورة بالتعاون بين أكبر الجامعات الدولية من فرنسا، وألمانيا، وكندا واليابان".

وأشارت إلى أن هذا الكشف الأثرى الجديد جاء أيضا، بالاشتراك مع مجموعة من الخبراء المصريين من الجامعات المصرية، الذين عملوا يدًا بيد مع زملائهم من الوزارة والمجلس الأعلى للآثار المصرى، وتحت إشراف لجنة علمية وأثرية دولية برئاسة عالم الأثار المصرى الدكتور زاهى حواس.