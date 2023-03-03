الأرصاد تزف بشرى عاجلة عن طقس الجمعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات بعد الارتفاع الكبير الذى ضرب البلاد خلال الايام الماضية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، يكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.