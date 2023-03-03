معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان، تتمثل الأهداف العامة لإنشاء مدارس المتفوقين فى العلوم التكنولوجيا "stem” فى رعاية المتفوقين فى العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى فى التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات، وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى، وإكساب الطلاب مهارات العمل التعاونى، بجانب إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعى، والبحث العلمى، وتنمية الانتماء للوطن.

وتساعد مدارس STEM على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقى.

بداية مدارس STEM وعددها

بدأت الدراسة فى مدارس STEM عام 2011 فى مدرسة المتفوقين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدرسة المتفوقات فى القاهرة، ويبلغ عدد المدارس 19 مدرسة موزعة فى محافظات: الإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، ومحافظة البحر الأحمر، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية، وقنا، والشرقية، وبنى سويف، والمنوفية، وسوهاج، والمنيا، والفيوم.

وتم الانتهاء خلال هذا العام الدراسى 2022 / 2023 من استلام مدرستى التجمع والشيخ زايد على أن تبدأ الدراسة بهما بداية من العام الدراسى الجديد وبذلك يصبح عدد المدارس 21 مدرسة.

مناهج مدارس STEM

تقوم مناهج مدارس STEM على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى Grand Challenge، فضلا عن إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" ويتماثل معها فى المواد العلمية واللغات.

كما تعتمد مدارس STEM طرق تدريس متطورة Inquiry Based، read" وطرق تقویم وامتحانات مختلفة تتوافق مع طرق التدريس المقررة.

ويعتبر مشروع Capstone‏ التطبيق العملى لما درسه الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، حيث ينفذ الطلاب مشروع فى كل فصل دراسى يتناول عددا من التحديات للتغلب عليها من خلال الحلول المقدمة فى المشروعات يتعلم من خلالها الطلاب حل المشكلات، والربط بين المواد المختلفة، وربط ما يتعلمه الطلاب بالحياة الواقعية.

معمل التصميم الرقمى ‏Labs‏ Fab‏

يساعد الطلاب فى تصنيع نماذج المشروعات الخاصة بهم، والتدريب العملى فى المعمل المرتبط بمخرجات التعلم، والارتباط بمعامل Fab Labs على مستوى العالم.

تقييم الطلاب

يتم التقييم المستمر للطلاب أسبوعيا وشهريا بما يتناسب مع طبيعة المادة لقياس تقدم الطالب فى التعليم وإجراء المشروعات داخل المعامل والحجرات الدراسية وتحفظ نتائج هذا التقييم فى ملف خاص بكل طالب.

كما يتم تقويم الطلاب فى كل مادة دراسية من خلال منظومة تقويم تعتمد المعايير التالية بالنسب المئوية الموضحة على النحو التالى:

أولا: اختبار ذو مواصفات خاصة "30%".

ثانيا: قياس مهارات التعلم التى يكتسبها طلاب Stem وتقييم المشروعات "60%".

ثالثا: أداء الطلاب أثناء العام الدراسى "10%".

ويلزم الطالب لتحقيق النجاح فى مواد العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة الحصول على 60% من الدرجة النهائية.

وتعلن نتائج الطلاب بصفوف النقل بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى موعد أقصاه نهاية شهر مايو من كل عام ويحق للطالب التظلم من نتيجة الامتحان فى مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وتقدم التظلمات للمدرسة التى ترفعها إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.

نظام تقويم الصف الثالث

يتم تنظيم نظام التقويم الخاص بالصف الثالث وفقا للقرار الوزارى رقم 308 لعام 2013 والقرار 56 لسنة 2019، حيث يختار الطالب الناجح فى الصف الثانى بمدارس المتفوقين أحد المجموعتين "المجموعة العلمية علوم أو المجموعة العلمية رياضيات".

اختيار الطلاب

يتم اختيار الطلاب وفقا للقرار الوزارى رقم 382 فى مادته الثانية، حيث يتم القبول بمدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا للطلاب الناجحين فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى نفس العام من جميع محافظات جمهورية مصر العربية وفقا للشروط التالية:

1- ألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى عن 98% من المجموع الكلى للدرجات.

2- أن يكون الطالب حاصلا على الدرجات النهائية فى مادتين على الأقل من مواد " اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم ".

3- أن يجتاز الكشف الطبى بالتأمين الصحى فى الإدارة التابع لها المدرسة.

4- أن يجتاز اختبار التفكير الإبداعى النوعى فى العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

5- أن يجتاز اختبار مستوى الذكاء.

6- أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.