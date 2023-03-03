كابيتانو مصر.. فريق علي أبو جريشة يتعادل سلبيا مع بوبو ويتأهل إلى النهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مارس 2023 12:30 صباحاً - تأهل فريق علي أبو جريشة، بقيادة مدربه محمد اليماني، إلى المباراة النهائية ببرنامج كابيتانو مصر والمذاع عبر قناة "ON E"، وذلك بعد تعادله في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي سلبياً أمام فريق بوبو بقيادة أحمد الكأس. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق علي أبو جريشة بهدف نظيف، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 1/0.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل إكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، واطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.