مؤسسة «حياة كريمة» تثمن قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات

جدة - نرمين السيد - وأصدرت مؤسسة "حياة كريمة"، بيانًا اليوم الخميس، قالت فيه : "تثمن مؤسسة "حياة كريمة" القرارت المهمة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يوم الخميس خلال زيارته لمحافظة المنيا، وافتتاحه عددًا من المشروعات التموية والخدمية الجديدة من أجل تحسين دخول ومرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والكوادر الخاصة، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم اعتبارًا من أول أبريل 2023.

وواصل البيان، أن هذه القرارات تأتى لتشمل حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتؤكد على الانحياز الكامل من الرئيس للمواطن وسعيه للتخفيق عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد وذلك للحد من آثارالأزمة الاقتصادية والآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.