حولت النباتات الطبية لبسكويت.. فتاة المنيا التى كرمها السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - من وسط المحنة جائتها المنحة، هكذا تحولت حياة فتاة محافظة المنيا "أمانى فولى محمد" صاحبة الـ 26 عامًا، والتى حصلت على أفضل مشروع فى مسابقة النباتات الطبية والعطرية بمصر، وكرمها الرئيس السيسى خلال زيارته اليوم لمحافظة المنيا، بعد أن نجحت فى عمل مشروع لتحويل نبات "المورينجا"، إلى بسكويت وشاى، نال إعجاب المواطنين.





وكشفت الفتاة عن سر مشروعها، والذى جاء معها فى البداية بالصدفة، بعد أن أصيبت والدتها بفيروس كورونا منذ عامين، فحاولت علاجها ورفع مناعتها باستخدام نبات المورينجا، إذ درست الفتاة فوائد النبات جيداً خلال تحضيرها لرسالة الماجستير بكلية الزراعة، وبالفعل نجحت فى ذلك بعد أن أعطت والدتها كميات من مشروب المورينجا وتحضيره مثل الشاى.

وأضافت "أمانى" لـ "دوت الخليج"، أنها أطلقت على منتجاتها اسم "سحر الطبيعى"، وقررت أن تبدأ مشروعها من داخل منزلها البسيط فى قرية السرو بمركز أبو قرقاص، وتحضير البسكويت والشاى من نبات المورينجا، وبالفعل نال إعجاب الكثيرين بعد خلطة بنباتات أخرى ذات رائحة وطعم جيد، وذو قيمة غذائية كبيرة، دون إضافة أى مكسبات لون أو طعم أو رائحة، أو أية مواد كيميائية، ومع مرور الوقت طرحته فى بعض المحال بمدينتها، ولاقى استحسان الكثيرين، ثم بدأت تتوسع فى ذلك وانتجت شاى المورينجا، وأنواع أخرى تساعد على التخسيس وتقوية المناعة ولمرضى السكرى.

وأشارت الفتاة إلى أن مفاجأة تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى كان له أثر كبير فى سعادتها، خاصة أنها كانت ترى تكريمه للعديد من النماذج فى المحافظات المختلفة وكانت تحلم بأن يتم تكريمها، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة حتى يتحقق حلمها إلى حقيقة ويصبح مصنعًا كبيرًا، فى ظل إشادة الكثيرين بها، وفوزها بأفضل مشروع منتج غذائى مبتكر من النباتات الطبية والعطرية فى مهرجان النباتات الأخير فى مصر، وحديث العديد من الدول عن تجربتها.