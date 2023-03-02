انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس على مصر غد الجمعة

جدة - نرمين السيد - توقَّعت هيئة الأرصاد الجوية فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، عن حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة انخفاض طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من "3:2" درجة مئوية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.





وحذرت الهيئة المواطنين التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأنه يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار. وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 والصغرى 15. الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15.. جنوب سيناءالعظمى 31 والصغرى 16. شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 14. جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 17.

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