غلق شارع فيصل جزئيا لتنفيذ أعمال ربط محطتى كهرباء المنصورية وهضبة الأهرام

جدة - نرمين السيد - وقالت محافظة الجيزة، فى بيان لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إن الغلق يأتى فى إطار أعمال التنفيذ الخاصة بمشروع ربط محطة كهرباء محولات المنصورية، بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام (1-2)، وتغذية المتحف المصرى الكبير، والشبكة القومية للمنطقة، تحديدا بشارع الملك فيصل، وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالاتجاهين.

وأضافت أن الشركة المنفذة للأعمال ستنفذ أعمال الحفر لمد كابلات كهرباء (جهد 11)، ما يستلزم غلق جزئى بشارع الملك فيصل لمدة يومين.

وتابعت أن الغلق يأتى اعتبارا من 12 صباح الجمعة الموافق 2023/3/3، وحتى 5 صباح يوم السبت الموافق 2023/3/4، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا، وحتى الساعة 5 صباحا فقط، ودون تعطيل لحركة المرور.

من جانبه، ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم، للمتابعة ورد الشىء لأصله عقب انتهاء الأعمال.

فى سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنها نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال، لوضع لوحات إرشادية ووسائل أمن صناعى (كشافات، طواحين، حواجز فسفورية)، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، لإرشاد المواطنين، وضمان آمنهم وسلامتهم.