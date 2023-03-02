صحة الدقهلية: 69 ألف سيدة استفادت من مبادرة «حقك تنظمى»

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية -فى بيان صحفى- إن أجمالى المستفيدات من الحملة بلغ 69093 سيدة على مستوى المحافظة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، إن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بلغ 35026 سيدة، خلال المرحلة الأولى التى استهدفت 9 إدارات هى "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - طلخا - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس".
وأوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تمت تحت إشراف بولا نادى ومحمود نصر إبراهيم من وزارة الصحة وتعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.
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