الأنبا تيموثاوس يلتقى مع 300 من أمناء الخدمة بإيبارشية الزقازيق

جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشية الزقازيق، عدة لقاءات بحضور الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، وجاءت أولى اللقاءات مع 300 من أمناء الخدمة بمقر المطرانية وكان اللقاء حول علاقة الأمين بالله والكاهن والخدام.





كما أقام الأنبا تيموثاوس بعدها، حفل تخرج خريجى معهد مار بولس الرسول لأعداد خدام، وبدأ الحفل الذى تخرج فيه 150 خادم وخادمة بتعهد الخدام، ثم انتهى بكلمة له عن "البناء الروحى والنفسى والذهنى للخادم وتكوين العلاقات الصحيحة". وشارك أيضا الأنبا تيموثاوس، فى الاحتفال المئوى لنياحة القديس الأنبا ميخائيل البحيرى المحرقى بديره يوم الخميس الماضى. وصلى القداس الإلهى، وعقب صلاة الصلح رسم 21 من أبناء الكنيسة فى رتبة قارئ للخدمة بقرى الأشراف والنكارية والنخاس التابعين للإيبارشية. والتقى كذلك مع 320 من الشباب والشابات من قطاع قرى كفر الصعيدى وكفر بدوى وكفر فرج، ولقاء آخر حضره 120 من شباب قرى كفر سمرى وسلامة وابراهيم واسعد وايوب وكان بعنوان "دعنى أقوم".

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