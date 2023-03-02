فحص 1467 حالة فى قافلة طبية بدمياط ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة صحة فى دمياط الدكتور السيد عبد الجواد، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن القافلة ضمت عدة تخصصات مختلفة فى إطار تسيير القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، مشيرا إلى أنه جرى تحويل 18حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لــ 8 حالات، إلى جانب إجراء 422 تحليلا معمليا وفحص 16 حالة بالأشعة و17 حالة بالسونار. وأوضح أن المديرية تستهدف الوصول بالخدمة الطبية لجميع المناطق النائية، لخدمة المواطنين الأكثر احتياجا.

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