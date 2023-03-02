مريم رؤوف بعد تكريمها من الرئيس السيسى: سألنى عن أحوالى.. وكنت طايرة من الفرحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 09:30 مساءً - قالت مريم رؤوف ابنة قرية البرشا التابعة لمركز ملوى جنوب المنيا، عن تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال زيارته اليوم لمحافظة المنيا لافتتاح مشروعات تنموية وخدمية: "كنت طايرة من الفرحة، ولم أكن أصدق نفسى أننى أقف أمام الرئيس".

وأضافت قائلة: إحساسى فى ذلك الوقت لا يوصف، ولا أستطيع التعبير عنه، ولكن عندما وقفت أمام الرئيس ورأيت ابتسامته شعرت أنه أب لى، وفوجىت أنه يسألنى عن حالى".

وقالت: أنا من قرية البرشا بملوى، توفى زوجى منذ أكثر من 20 عام، وترك لى طفلين، كان على أن أعمل وأجتهد من أجل تربيتهما، فعملت بمهنة الجزارة منذ ذلك الوقت، وأكافح من أجل ابنى حتى تزوجا وأصبح لكل منهما أسرة.

وأشارت مريم قائلة: المشروعات التى تم افتتاحها اليوم مشروعات عظيمة، وساهمت فى تغيير حياتنا إلى الأفضل، وأشكر الرئيس السيسى على تكريمى، قائلة: "البلد كلها بتيجى تبارك لى".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:

أولا:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل