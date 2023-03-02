الرئيس السيسى يكرم النماذج المشرفة من أبناء المنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - كان من بين المكرمين الشهيد رائد محمد جمال أبو حليقة، الذى استشهد خلال التصدى لهجوم غادر على مديرية المنيا عام 2013.

يأتى ذلك إلى جانب تكريم الدكتور ماركو يوسف زكى، ونورة محسن مؤسسة مشروع خالة العيال لرعاية وتنمية مهارات الأطفال، ويعمل معها 45 فتاة وسيدة.

كما كرم الرئيس السيسى، الموسيقار الراحل عمار الشريعى، وتسلم عنه التكريم ابنه المهندس مراد عمار الشريعى.