حزب الإصلاح والنهضة يرحب بقرارات الرئيس السيسي الخاصة بزيادة مرتبات العاملين بالدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 08:44 مساءً - رحب حزب الإصلاح والنهضة بالقرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدني 1000 جنيه شهريًا.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم للمواطن البسيط رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وأن مثل هذه القرارت تبرهن على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشعر بهموم المواطن البسيط.

وأشار حزب الإصلاح والنهضة إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم دليل على عزم وإرادة الدولة المصرية في استكمال مسيرة التنمية رغم كل التحديات دون أي عرقلة.