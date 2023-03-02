لمدة 6ساعات.. ضعف مياه الشرب عن الهرم وفيصل السبت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 08:43 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال تطوير ترعة المريوطية، وطلب مديرية الطرق بإزالة بلف الهواء على خط المياه قطر 1500 مم، والمتعارض مع أعمال التطوير، الأمر الذي يتطلب تخفيف ضغوط مياه الشرب عن مناطق: "شارع الهرم ومتفرعاته، وشارع فيصل ومتفرعاته".

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن ضعف المياه سيكون الساعة الثانية عشر ليلاً يوم السبت الموافق 4 مارس 2023 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 وذلك لإزالة بلف الهواء المتعارض مع أعمال تطوير ترعة المريوطية.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 12