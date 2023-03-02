رئيس الوزراء: صعيد مصر على قمة أولويات الدولة.. ورؤيتنا تهدف لتحسين معيشة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 08:43 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رؤية الدولة والحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات لا تتمثل في التباهي بما يتم تحقيقه، وإنما تحقيق هدف واحد فقط، هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، لافتاً إلى أن رسالة الرئيس خلال تواجده في محافظة سوهاج مؤخراً، كانت تؤكد بشكل قاطع أن صعيد مصر على قمة أولويات الدولة، الأمر الذي انعكس بوضوح من خلال المبادرة العظيمة "حياة كريمة"، والتي يحظى فيها الصعيد بنصيب الأسد من مشروعات عملية التنمية.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، ان ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة المنيا بصعيد مصر، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضاً حول جهود التنمية في المحافظة.

وخلال حديثه، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجد الرئيس اليوم في محافظة المنيا "عروس الصعيد"، بعد بضعة أسابيع من زيارته إلى محافظة سوهاج، والتي بدأ منها الرئيس أولى جولاته في محافظات الصعيد، ترجمة لوعده الدائم ببدء زياراته الميدانية من قلب الصعيد.

ولفت مدبولي إلى أنه كما رأى الجميع حجم الإنجاز الذي قامت به الدولة في محافظة سوهاج، ثم تابعوا مشروعات التنمية الكبيرة التي يتم استكمالها في شبه جزيرة سيناء، وتم استعراضها خلال تفقد الرئيس اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء، فاليوم تتواجد الدولة في محافظة المنيا، تنفيذاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بألا نترك شبراً من أرض مصر دون أن تمتد إليه أيادي التنمية والتعمير، معتبراً أن هذا النهج هو أهم ما يميز عمل الدولة على مدار السنوات الثماني الماضية، لاستهداف تحسين معيشة كل مواطن على أرض مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن محافظة المنيا تعد ثاني أكبر محافظات الصعيد، من حيث المساحة ـ بعد محافظة أسوان ـ باستبعاد محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر، حيث تصل مساحتها لنحو 32 ألف كم2، إلا أن المساحة المأهولة تبلغ 7.5% تمتد حول شريط نهر النيل، ويعيش بها أكثر من 6 ملايين نسمة، وتتضمن 9 مراكز و 9 مدن، بالإضافة إلى مدينتين جديدتين، هُما المنيا الجديدة، وملوى الجديدة، فضلاً عن أكثر من 300 قرية بتوابعها.

ولفت مدبولي إلى أن "المنيا" تتميز بالعديد من المقومات، على رأسها المقومات الزراعية، حيث تبلغ المساحة المزروعة بها أكثر من 576 ألف فدان، شهد هذا العام وحده زراعة 243 ألف فدان منها بالقمح، ويبدأ حصادها في النصف الثاني من شهر أبريل، مضيفاً أن المحافظة تتضمن عدداً من المشروعات والمناطق الصناعية الكبيرة، التي نفذتها الدولة على مدار الفترة الماضية، وتشتهر بنشاط المحاجر، نظراً لوجود الجبال المحيطة بالمدن وسهل نهر النيل، بالاضافة الى المقومات السياحية، حيث تشتهر المنيا بأنها "أرض التوحيد"، لكونها تعتبر سجلاً وافياً لكل الآثار الفرعونية والرومانية، والقبطية، والإسلامية، كما ارتبط بـ "المنيا" نماذج مضيئة من أبنائها، بداية من السيدة هدى شعراوي، والدكتور طه حسين، والشيخ مصطفى عبد الرازق الذي شغل سابقاً منصب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، وأيضاً البابا ديمتريوس الثاني الذي كان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومن أبناء المنيا في العصر الحالي الموسيقار العظيم عمار الشريعي والأديب لويس عوض، والوزيرة الدكتورة ميرفت التلاوي.