غداً .. انتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب و 6 من أعضاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 08:43 مساءً - أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، النقيب المنتهية ولايته، عن عقد الجمعية العمومية للنقابة، غدا الجمعة، إعمالًا للقانون لنظر جدول أعمالها، والتصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس، بإشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.

و تفصلنا ساعات قليلة عن إجراء العملية الانتخابية لنقابة الصحفيين التي تجرى يوم الجمعة 3 مارس المقبل، فى تمام الساعة 9 صباحا، على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس.

وتشهد نقابة الصحفيين هذه المرة عملية انتخابية مختلفة عن باقى الانتخابات الماضية حيث تزايد عدد المرشحين من صحف مختلفة من بينها حزبى وخاص وقومى وكان لمرشحى الصحف الحزبية والخاصة تواجدا ملحوظا، عكس ما تعود الصحفيون عليه فى المشاهد الانتخابية فى السنوات الماضية.