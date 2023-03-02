تفاصيل زيارة السيسى إلى المنيا الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشهد الرئيس السيسى، خلال زيارته افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، منها مصنع تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالمنيا الجديدة، وافتتاح المزرعة النموذجية لتربية المواشى.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأطفال المشاركين فى برنامج "كابيتانو مصر"، وذلك ضمن جولته فى محافظة المنيا، ووقع الرئيس السيسى على "كرة" خلال لقاء الأطفال.

وشارك السيسى، فى صورة تذكارية جماعية مع الأطفال المشاركين فى البرنامج الشهير لاكتشاف المواهب الرياضية.