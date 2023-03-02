الله على المنيا وناسها.. كليب غنائى بمناسبة زيارة الرئيس للمنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قدم الفنان محمد عدوية، أغنية جديدة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيىسى، اليوم الخميس عددًا من المشروعات التنموية والخدمية فى محافظة المنيا.





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