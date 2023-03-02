سيارات تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية بمراكز الأقصر

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة -فى بيان اليوم الخميس - أنها وجّهت سيارة المركز التكنولوجى المتنقل إلى الوحدة المحلية بقرية النمسا بمركز إسنا لتقديم كافة الخدمات الحكومية المتوفرة فى المراكز الثابتة للمواطنين بشكل أسرع، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر مصطفى ألهم بالارتقاء بالخدمات الحكومية، والوصول للمناطق النائية والقرى، والتواجد بمناطق التجمعات السكنية المزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة.
من جانبه، تابع رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر هشام السعدى تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجى المتنقل وخدمات أخرى تقدم عن طريق الوحدات المحلية، للوصول إلى جميع المواطنين وخاصة السيدات وكبار السن والأشخاص ذوى الهمم، لافتا إلى أنه من المقرر أن تجوب السيارة جميع أنحاء المركز والقرى التابعة له.
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