جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، خلال جولة له، فى المنيا، عددا من المشروعات القومية، التى انتهى تنفيذها فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى صعيد مصر.





وشهدت محافظات الصعيد، بوجه عام طفرة كبيرة فى الإنشاءات، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر. تأتى زيارة الرئيس السيسى لمحافظة المنيا، للوقف على المشروعات المحققة لمبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تشمل كل نواحى البنية التحتية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفقد السيسى لمشروعات حياة كريمة فى المنيا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.