التأمينات تعلن تفاصيل زيادة المعاشات و11 مليون مستفيد

جدة - نرمين السيد - وجه جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على توجيهاته وقراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل القادم، وأعلن رئيس الهيئة تفاصيل زيادة المعاشات.





وأوضح عوض فى بيان للهيئة مساء اليوم أن زيادة المعاشات المقرر صرفها فى الأول من أبريل القادم وفقا لقرار السيد الرئيس ستصرف بحد أدنى 170 جنيه وبحد أقصى 1635 جنيه، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهريا مشيرا إلى أن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

وأضاف عوض ان حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتى 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة إعتبارا من تاريخ إستحقاق المعاش.

وأشار عوض إلى أنه منذ مايقرب من 4 أشهر فقط وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر الذى يؤكد على أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى قلب وعقل السيد الرئيس.