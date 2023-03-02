أخبار مصرية

حزب مستقبل وطن يعلن اعتزازه بالقرارات العظيمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 07:43 مساءً - أعرب حزب مستقبل وطن عن خالص تقديره واعتزازه بالقرارات العظيمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظة المنيا.

 

ويؤكد الحزب أن هذه القرارات تأتى استكمالًا لمسيرة ممتدة من الجهود والعمل والعطاء لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية وتحسين سبل معيشة المصريين.

 

وإذ يثمن الحزب هذه القرارات التاريخية وتوقيتها المناسب يؤكد أنها تضع مزيد من المسؤولية على المجتمع المدنى فى تعزيز جهودها نحو حماية الفئات الأولى بالرعاية.

 

كل التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد ملحمة بناء الإنسان المصرى بشكل يلبى احتياجاته ويوفر له كافة حقوقه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا