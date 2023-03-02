الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض الرؤية نتيجة نشاط الرياح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 07:38 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن نشاط رياح جنوبية تثير الأتربة على مناطق من الدلتا والسواحل الغربية، لتكون الأتربة والرمال، خلال الساعات المقبلة على مناطق الإسكندرية والبحيرة والغربية والقاهرة، وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق لتكون في برج العرب 1900 متر، والإسكندرية 5000 متر، والقاهرة 6000 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها إلى تحسن الأجواء خلال الساعات الأخيرة من الليل، مشيرة إلى أنه من الأفضل لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج، وخاصة بعد نشاط الرياح المثيرة للرمال على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

أما عن حالة الطقس، فتشهد البلاد خلال الساعات الأخيرة من الليل طقسًا باردًا على أغلب الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار خفيفة غربًا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على منطقة السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال بسرعة 38 كم/س.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح المعبئة بالأتربة بسرعة 36 كم/س، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية والصغرى 17، بينما تسجل منطقة الوجه البحري 32 للعظمى و17 والصغرى، وسجل سلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى و18 للصغرى.