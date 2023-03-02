وزيرة التضامن تعلن عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 07:38 مساءً - زيادة معاش تكافل وكرامة، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل.

وقالت القباج:" إن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالٍ.

وأضافت القباج أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص في الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة في برامجها المختلفة.

يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط والإجراءات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي كنوع من أنواع الأمان للمسنين الذين ليس لديهم عائد مادي من وظيفة وغيرها، والأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل ثابت.

1- ألا يكون الزوج/الزوجة أو المسن العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

5ـ عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

ـ ملكية أرض زراعية ( نصف فدان فأكثر )

ـ إيجار أرض زراعية ( فدان فأكثر )

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر ( مسجلة أو غير مسجلة )

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة ( ثلاثة أو أكثر )

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( باشتراك تأميني )

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( بدون اشتراك تأميني ) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد

ـ امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة ( مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع)

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطة عن ذاته

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي وذلك للأفراد من 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج للمتزوجين أو الطلاق للمطلق والمطلقة.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.

- (شهادة كمبيوتر) للأفراد الأقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة

ويمكن من خلال الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن القبول بالبرنامج أو لمعرفة سبب الإيقاف أو الرفض، كما يمكن من خلال الرابط تقديم الشكوى والتظلم، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخطوات للاستعلام هنا