وزير الري: السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين وحمى البلاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 07:38 مساءً - تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، منشآت السد العالي ومحطة كهرباء السد العالي، وذلك في إطار زيارته لمحافظة أسوان اليوم الخميس 2 مارس 2023.

وقال وزير الموارد المائية والري، إنه حريص على متابعة جميع المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي على مدار 24 ساعة.

كما مر وزير الموارد المائية والري، على محطة كهرباء السد العالي لمتابعة أعمال الصيانة الدورية.

والتقى الدكتور هاني سويلم، خلال جولته بالمهندسين والعاملين بالسد العالي ومحطة الكهرباء موجها بمواصلة أعمال المتابعة الدورية للسد العالي واستمرار أعمال الصيانة له، مشيدًا بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ الهام ومعربًا عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالي لعملهم الدائم بإخلاص وعدم ادخار أي جهد لخدمة بلادهم.

السد العالي حمى مصر من الجفاف والفيضان

وأشار وزير الموارد المائية الري، إلى أن مشروع إنشاء السد العالي يعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، وأهم منشأ مائي في مصر، ونظم السد العالي عملية الري وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، ويمثل قدرة الشعب المصري على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة.