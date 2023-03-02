أكرم القصاص: قرارات الرئيس السيسى جاءت فى وقتها

وأوضح أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن القرارات جاءت فى وقتها وكاشفة أن الرئيس السيسى يتابع بشكل واضح ويستمع إلى آراء الناس ومطالبهم، ورغم الصعوبات التى تواجه العالم كله لكن الرئيس حريص على أن يعلن قرارات ترتبط بتخفيف اثار الأزمة العالمية على المواطن.
وأضاف أكرم القصاص، أن المواطن المصرى فى مرحلة يشهد فيها ارتفاع أسعار ولكن الرئيس السيسى أشار إلى أن نجاح الاصلاح الاقتصادى مكن الدولة من مواجهة جائحة كورونا والأزمة العالمية، مؤكدا أن رفع أجور الموظفين ودرجات الحد الأدنى للأجور والحاصلين على الماجستير والدكتورة والمعاشات تأثيره واضح ومهم مع مدخل شهر رمضان.
وتابع بأن: "الرئيس السيسى حريص أن يستمع للناس ويتابع بشكل واضح وهو شايف ويعلم وعى الشعب المصرى وقدرته، وأنه استطاع التحمل 10 سنوات من التحديات المتوازية وهذا التحمل يجعله قادرا طوال الوقت على مواجهة التيارات التخريبية".
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