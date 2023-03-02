أكرم القصاص: قرارات الرئيس السيسى جاءت فى وقتها

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات اليوم، مهمة وجاءت فى توقيتها، مشيدا باختيار المنيا واعتبارها مهمة جدا للانطلاق والتحديث الذى حصل فى حياة كريمة.





وأوضح أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن القرارات جاءت فى وقتها وكاشفة أن الرئيس السيسى يتابع بشكل واضح ويستمع إلى آراء الناس ومطالبهم، ورغم الصعوبات التى تواجه العالم كله لكن الرئيس حريص على أن يعلن قرارات ترتبط بتخفيف اثار الأزمة العالمية على المواطن.

وأضاف أكرم القصاص، أن المواطن المصرى فى مرحلة يشهد فيها ارتفاع أسعار ولكن الرئيس السيسى أشار إلى أن نجاح الاصلاح الاقتصادى مكن الدولة من مواجهة جائحة كورونا والأزمة العالمية، مؤكدا أن رفع أجور الموظفين ودرجات الحد الأدنى للأجور والحاصلين على الماجستير والدكتورة والمعاشات تأثيره واضح ومهم مع مدخل شهر رمضان.

وتابع بأن: "الرئيس السيسى حريص أن يستمع للناس ويتابع بشكل واضح وهو شايف ويعلم وعى الشعب المصرى وقدرته، وأنه استطاع التحمل 10 سنوات من التحديات المتوازية وهذا التحمل يجعله قادرا طوال الوقت على مواجهة التيارات التخريبية".