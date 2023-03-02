وزيرة التضامن تشكر الرئيس على قرار زيادة الدعم النقدى لـ«تكافل وكرامة»

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءًا من شهر أبريل المقبل.





وقالت "القباج"، إن قرار الرئيس لاقى ترحيبًا وارتياحًا كبيرًا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، والذى سيُسهم فى معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءًا من 15 أبريل المقبل هو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدى الشهرى بشكل متوالى. وأضافت وزيرة التضامن، أن الرئيس يولى اهتمامًا كبيرًا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص فى الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج؛ ما تترجمه الوزارة فى برامجها المختلفة.

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