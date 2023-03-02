حزب مستقبل وطن: قرارات الرئيس السيسى تعزز مبادئ الحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - وقال حزب مستقبل وطن، خلال بيان له اليوم، إن هذه القرارات تأتى استكمالا لمسيرة ممتدة من الجهود والعمل والعطاء، لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية، وتحسين سبل معيشة المصريين.

ويثمن حزب مستقبل وطن، قرارات الرئيس التاريخية وتوقيتها المناسب، ويؤكد أنها تضع مزيد من المسؤولية على المجتمع المدنى فى تعزيز جهودها نحو حماية الفئات الأولى بالرعاية.

واختتم حزب مستقبل وطن: كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد ملحمة بناء الإنسان المصرى، بشكل يلبى احتياجاته ويوفر له كل الحقوق.