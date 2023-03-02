هاشتاج «شكرًا» و«معاك يا ريس» يتصدران تويتر.. ومغردون: تحيا مصر وإحنا معاك

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "شكرًا"و"معاك يا ريس"، اليوم الخميس، قائمة "التريند" على موقع التواصل الاجتماعى "توتير"، حيث أطلق مغردون هذا الشتاج، تعبيرًا عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، والتى كان آخرها زيادة الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومى اليوم الخميس.





وشارك مغردون العشرات من الإنجازات المصرية الكبيرة التى تم تحقيقها على أرض مصر ولمسها المواطنون فى الشارع، خصوصًا بعد رفع الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه. وقالت إحدى المغردات:" فى ظل الظروف اللى إحنا فيها دى وقرار الريس لذيادة دخل العاملين الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها 5 آلاف جنيه شهريا دا من أحسن القررات بجد مفيش أفضل من كدا". وأضاف أحد المغردين: "تحيا مصر وإحنا معاك يا ريس". وعلّق آخرون على القرارات، قائلين: "السيسى بيعمل عظمة فى المنيا كما هى العادة وإصدر قرارات بحزم دعم جديدة وزيادة مرتبات ومعاشات لجميع المستفيدين والعاملين فى قطاع الدولة، بصراحة بقرارات الرئيس برفع أجور جميع الفئات وأنه منساش أى حد خالص فدى حاجة كويسة جدا وأنه اهتم حتى بغير العاملين زى تكافل وكرامة ورفع مرتباتهم 25٪ دى حاجة تحسب ليه بصراحة".

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