تشجيـع الاستثمار وتطوير منظومة الزراعة والصناعة.. الدولة تقف بجانب المواطن

جدة - نرمين السيد - وفى التقرير التالى نرصد أبرز جهود الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار والصناعة.

تطوير المنظومة الزراعية

شهدت المنظومة الزراعية فى الفترة الأخيرة، العديد من القرارات والإجراءات للارتقاء وتحسين مستوى المزارعين، حيث تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، كما تم التوسع فى التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل: الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها من المحاصيل.

كما تم اقتراح سعر ضمان 18 ألف جنيه لطن فول الصويا، أما عباد الشمس فتم اقتراح سعر الطن بـ15 ألف جنيه للطن، والذرة الصفراء تم اقتراح أن يكون سعرها 9 آلاف جنيه للطن، بينما يتم توريد السمسم بسعر 28 ألف جنيه للطن، وفى حال ارتفاع السعر وقت التوريد فإنه يتم التوريد وفقًا لسعر السوق حينها، أما فى حالة اخفاض سعر السوق عن السعر المحدد وقت التوريد فإنه يتم التوريد وفقًا لسعر الضمان.

زيادة الرقعة الزراعية ودعم الأسمدة

وتستمر الدولة فى استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، ومن أهمها: مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 465 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وذلك لتوفير السلع الزراعية والغذائية وتوفير فرص عمل ومصادر دخل لائق للمواطنين.

وبلغ إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار حنيه خلال الثلات سنوات الماضية.

مبادرة الـ150 مليار جنيه

كما تم عمل مبادرة 150 مليار حنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11 لقطاعى الزراعة والصناعة لضمان قدرتهم على العمل والإنتاج فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وفى مصر، فالدولة حريصة على دعم وتشحيع الأنشطة الإنتاجية والقطاع الخاص، كما أن الدولة حريصة على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم حيت أصدر عدد من البنوك أوعية ادخارية للمواطنين بفائدة تتجاوز 22.5% و25% لحماية أموال الموا طنين الموجودة فى البنوك التضخم.

تشجيع الاستثمار الصناعى

وبالنسبة لقطاع الصناعة، اتخذت الدولة المصرية عددًا من الإجراءات لتشجيع المصنعين، على ضخ الاستثمارات بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، حيث تم منع فرض أى رسوم جديدة تحت أى مُسمى يمكن أن تزيد من تكلفة هذا القطاع، حيث تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية، حيث ستتحمل الدولة عنهم سداد الضريبة العقارية، وتعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الصناعى من خلال:

- إتاحة الأراضى الصناعية بحق الانتفاع.

- تسعير الأراضى الصناعية طبقًا لتكلفة توصيل المرافق.

- إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل.

- إصدار رخص ذهبية للكيانات الأحنبية الى تستثمر فى محالات ذات أولوية استراتيحية وطنية وذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد.

الرخصة الذهبية للمستثمرين

ويمكن للمستثمريين الأجانب التقدم بطلب للحصول على رُخص ذهبية من خلال السفارات المصرية المحلية، وبمحرد تقديم الطلب، يتم الحصول على رد فى غضون 20 يوم عمل.

مبادرة ابدأ

كما أطلقت الدولة مبادرة ابدأ "المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية"، وذلك بهدف ضح استثمارات جديدة فى قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل والمساعدة فى حل مشكلات المصانع القائمة مما يضمن استمرار قدرتها على الإنتاج والعمل.