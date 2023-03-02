خطة النواب: 35 مليون مواطن يستفيدون من قرارات الرئيس بزيادة الأجور

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس والتى أعلن عنها تواجه وتصارع معدلات التضخم والغلاء، موضحا أن القيادة السياسية استشعرت أن المواطن خاصة محدودى الدخل وشريحة كبير من الطبقة المتوسطة فى حاجة لزيادة الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار.





وأضاف الدكتور فخرى الفقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن الجهاز الإدارى للدولة به حوالى 4.5 مليون موظف وبمن يعولهم سيستفيدون من القرارات اليوم حوالى من 22 إلى 25 مليون مواطن، فضلا عن أن أصحاب المعاشات الذين يستفيدوا من القرارات أقل قليلا من 11 مليون مواطن بما يعادل حوالى 10.7 مليون مواطن. وتابع: "العدد النهائى للمستفيدين من القرارات الخمس التى اتخذها الرئيس السيسى اليوم استجابة لنداء المصريين حوالى 35 مليون مواطن يستفيد من القرارات اليوم"، مؤكدا أن الزيادات التى أقرها الرئيس ستخفف من حدة الغلاء وتواجه الصعوبات المعيشية التى يعانى منها المواطن.

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