حزب الجيل: توجيهات الرئيس تؤكد رؤية الدولة بالاهتمام بالمواطن أولا

جدة - نرمين السيد - وأثنى الحزب على التوجيهات الرئاسية، مشددا على أنها تأنى فى ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة على العالم ومصر، إلا أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لدعم المواطنين، ومساعدتهم على تجاوز التحديات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس حزب الجيل الديمقراطى، ناجى الشهابى، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن فى المقام الأول، وتقديم كل سبل الدعم له وللأسرة المصرية، لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة.

وأضاف رئيس الحزب، أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وانعكاسها على موازنة الدولة، إلا أن القيادة السياسية أصرت على تحمل الدولة الجزء الأكبر من تداعيات هذه الأزمة، وتخفيف آثارها عن كاهل المواطنين.

وأشاد "الشهابى" بالقرارات الرئاسية المتخذة، مشددا على أن توقيت القرارات، يؤكد المتابعة الدقيقة للدولة لكل ما يستجد من تحديات عالمية، ومحاولة منع وصولها للمواطنين بالقدر الممكن.