أمين تنظيم حماة الوطن: السيسى يشعر بأحوال المواطنين ويؤمن حياة كريمة للجميع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادات الأجور والمعاشات بأثر رجعى، تأتى فى وقت مناسب، تعانى منه الدولة المصرية، من آثار أزمة اقتصادية عالمية، يسعى الرئيس لمواجهتها، من خلال قرارات داعمة للمواطنين.





وأضاف أن الرئيس السيسى، يشعر بأحوال مواطنيه وتأثير ارتفاع الأسعار على دخولهم، وهو ما تجلى فى سرعة إعلانه عن حزمة الزيادات بأثر رجعى، موضحا أنه يجب على الجميع التكاتف للخروج من هذه الأزمة. وأشار إلى أهمية اكتمال مشروعات حياة كريمة بكل القرى والمدن، من أجل توفير احتياجات المواطنين للعيش بحياة كريمة، وهى رسالة وهدف الرئيس الذى يحرص عليه منذ توليه حكم البلاد. واختتم العطيفى، بأن الحديث من الصعيد، له دلالته ورسائله للمواطنين، بأن الرئيس يعى بكل مشكلاتهم وطموحاتهم وآمالهم، وعلى استعداد مشاركتهم من أى بقعة فى أرض الوطن، وهو ما يجب أن يتأكد منه المواطن المصرى.

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