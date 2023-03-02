أهمها زيادة الأجور والمعاشات.. السيسى يحمى المواطنين بحزمة إجراءات اقتصادية

جدة - نرمين السيد - قرارات لصالح المواطنين رغم الظروف الاقتصادية

جاءت قرارات الرئيس السيسى، اليوم، والتى أعلنها من محافظة المنيا، خلال تفقد المشروعات الخدمية، من خلال حزمة إجراءات لتحسين دخول المواطنين والحد الأدنى للعاملين بالدولة، مع تطبيقها بداية من شهر أبريل المقبل.

تمثلت إجراءات تحسين الدخول فى زيادة دخل المواطنين بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وفقا لكوادر الموظفين ودرجتهم، حيث بلغ راتب الدرجة السادسة وما يعادلها 3500 جنيه، والسادسة وما يعدلها 5000 جنيه، وحاملى الماجستير 6000 جنيه، والدكتوراه 7000 جنيه.

مكاسب للعاملين بالدولة والمعاشات وتكافل وكرامة

وتساهم هذه القرارات فى مساعدة المواطنين على مواجهة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء اليومية على المواطنين، وتقليل آثارها.

وشملت قرارات الرئيس أيضا أصحاب المعاشات، من خلال زيادة قيمة المعاش لأصحابها والمستفيدين عنهم 15% بداية من أبريل المقبل، يأتى ذلك إلى جانب الاهتمام بمعاشات تكافل وكرامة والتى شملتها الزيادة بنسبة 25%.

جهود مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

لم تتوقف حزمة إجراءات الرئيس لتخفيف الأعباء على المواطنين عند هذا الحد، بل شملت أيضا رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى إلى 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل 2023.

لم تكن قرارات الرئيس اليوم حديثة العهد، بل تأتى استمــرارا لمسيــرة جهــود الدولــة فـى زيـادة الأجور والمعاشــات، حيث سبق وأن أعلن الرئيس السيسى العام الماضى عن زيادة الأجور والمعاشات مرتين، والتعجيل بتطبيق الزيادة، وتقديم مزيد من الدعم للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا على إثر الأزمة العالمية.

كان قرار تطبيق زيادة الرواتب الأولى للعاملين بالدولة، العام الماضى، بداية من أبريل والتعجيل بها بدلا من يوليو، بتكلفة بلغت 8 مليارات جنيه، إلى جانب تطبيق زيادة المعاش بنسبة 13%.

أما الزيادة الثانية جاءت من خلال تطبيق زيادة استثنائية دائمة للعاملين بالدولة، فى شهر أكتوبر الماضى، بقيمة 300 جنيه، واستفاد أيضا من الزيادة أصحاب المعاشات بنفس القيمة، وذلك لمواجهة الأعباء الاقتصادية والتخفيف عن كاهل المواطن.

واستفاد من زيادة المعاشات أكثر من 10 مليارات مواطن سواء أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بتكلفة سنوية بلغت 33 مليار دولار.

ولم تنس الدولة أصحاب الدخول اليومية، أو العمالة اليومية، حيث أصدر الدولة قرارا بإصدار شهادات أمان لهم، من سن 18 حتى 59 عاما، لمدة 3 سنوات، بقيمة 500 جنيه، بحد أقصى 2500 جنيه، مع إمكانية إصدر 3 شهادات للفرد، وذلك من خلال البنوك المختلفة، كما تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.