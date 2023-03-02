«حياة كريمة».. واقع الغربية يتغير (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، المشروعات التى تنفذها المبادرة، ومنها إنشاء وتشطيب مجمع الخدمات فى شرشابة مركز زفتى، الذى تبلغ تكلفة المشروعات المنفذة فيه 4 مليارات جنيه، بعدد 943 مشروعا من بينها مشاريع الخدمات العامة والمرافق والطرق، نسبة إنجاز وصلت إلى 80%.

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