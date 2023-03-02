ورثتها عن والدها.. الست صباح 35 سنة فى مهنة الحدادة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يعرفها الجميع ويمكن ملاحظة ذلك بمجرد وصولك إلى قرية النعناعية بمحافظة المنوفية والسؤال عن الحاجة نرجس عبد المنصف "الحدادة" أو باسمه الشهرة "الست صباح"، تجدها جالسة ممسكة بمطرقتها لثني الحديد ومشعلة الفحم لتسخينه وتطويعه كيفما تشاء.





التقت عدسة دوت الخليج مع الست صباح البالغة من العمر 60 عاما، والتي تعمل بهذه المهنة منذ ما يقارب الـ 35 عاما، بعد وفاة والدها التي تعلمت منه الشغلانة.

وفي حديثها، ذكرت الست صباح أن زوجها توفي بعد زواجهما بعامين فقط تاركا لها الطفلة "نورا" في أوائل أيامها، ربتها وعلمتها وزوجتها من هذه المهنة "مهنة الحدادة".

تستيقظ الست صباح كل يوم لا تفكر سوي في عملها وحتى ساعات متأخرة من النهار، قائلة: "بحب الشغل ولو قعدت بتعب، والدنيا محتاجة شغل واجتهاد وبس، وبنصح كل الناس تشتغل، اللي مش شغال النهارده مينفعش".