شكرا_ومعاك_ياريس" يتصدر تويتر بعد قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مارس 2023 05:24 مساءً - تصدر هاشتاج #شكرا_ومعاك_ياريس، قائمة الأكثر تداولا فى موقع تويتر، اليوم، الخميس، بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وعدد من الإجراءات المهمة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة في المحافظة.
وتضمن هاشتاج #شكرا_ومعاك_ياريس، عددا من التعليقات الإيجابية من المواطنين على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.
#شكرا_ومعاك_ياريس
وعلق مغردون على القرارات، قائلين: السيسي بيعمل عظمة في المنيا كما هي العادة واصدر قرارات بحزم دعم جديدة وزيادة مرتبات ومعاشات لجميع المستفيدين والعاملين في قطاع الدولة.. بصراحة بقرارات الريس برفع اجور جميع الفئات وانه منساش اي حد خالص ف دي حاجة كويسة جدا وانه اهتم حتي بغير العاملين زي تكافل وكرامه ورفع مرتباتهم 25٪ دي حاجة تحسب ليه بصراحة".
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:
أولا:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعاً:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل