حماة الوطن: الرئيس السيسى يشهد ميلاد أول نموذج متكامل ضمن قرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب اللواء طارق نُصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربى، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لمحافظة المنيا وتفقده عددًا من المشروعات داخل قرية المعصرة بمركز ملوى، والتى تُعد أول نموذج اكتملت به مشروعات حياة كريمة.





وتضمنت المشروعات المجمع الزراعى ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى صعيد مصر. وقال "نُصير"، إن مبادرة حياة كريمة إحدى أهم وأبرز المبادرات على مستوى العالم فقد استطاعت الدولة المصرية من خلالها التصدى للفقر المُتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة للفئة الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر المختلفة وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية. وأضاف أمين عام حزب حماة الوطن، أن المشروعات التنموية التى تحققت على مستوى قرى ونجوع مصر المختلفة أحدثت طفرة كبيرة فى كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياة وغاز طبيعى، بالإضافة إلى مراكز الشباب وهذا انجاز غير مسبوق لم يشهده صعيد مصر على مدار عقود. وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، الى أن مواطنى الصعيد يعيشون أزهى عصورهم لما تحقق من شرايين إلخير التى طالت البشر والحجر، مؤكدًا على أن الرئيس السيسى صاحب النهضة الحقيقية فى تطوير الريف المصرى.

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