وزير القوى العاملة يطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» بمشاركة 40 شركة

جدة - نرمين السيد - وقال "شحاتة" خلال افتتاحه، اليوم الخميس، فعاليات اطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا"، بحضور شريف حوتة عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مصر للطيران للفنادق، وممثلين عن 40 شركة، والتى نظمتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة بأحد الفنادق، أنَّ توفير وسائل السلامة والصحة المهنية يُحافظ على الأرواح والممتلكات، ويُؤمِن بيئة العمل فى القطاعات المختلفة.

ودعا "الوزير" مديريات القوى العاملة بالمحافظات إلى نشر التوعية والتثقيف بأهمية تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة داخل كافة مواقع العمل من أجل سلامة العامل والمنشأة، وزيادة الإنتاج والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان صحفى اليوم فإن الوزير حسن شحاتة أكد ايضاً على أن اهتمام "الوزارة" بهذا الملف، وإحكام الرقابة عليه وتطبيق القانون، يأتى فى إطار خطتها نحو تكثيف العمل على نشر التوعية والتثقيف حول موضوعات السلامة والصحة المهنية من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة والإدارات التابعة لها داخل مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

كما وجه الشُكر لممثلى الشركات على المشاركة في فعاليات إطلاق "المبادرة"، التي تستهدف التوعية بقضية السلامة والصحة المهنية بإعتبارها موضوع تضعه "الوزارة" على رأس أولوياتها ،كون" السلامة المهنية" هي الطريق الأمثل للتنمية المستدامة،ـوطريق كل عامل ناجح،كما أنها داعم لاستمرارية الإنتاج بأفضل الممارسات، فهى مظلة الأمان، والنجاة للعامل والمنشأة فى وقت واحد.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة تسعي من خلال تنظيم هذا اللقاء مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلى الشركات والمصانع والعاملين بها، إلى التوعية بالسلامة والصحة المهنية بهدف حماية العنصر البشرى من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مُقـومات العنصر المادى المتمثل فى المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، وتوفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادى، فضلًا عن التوعية بأن السلامة والصحة المهنية كمنهج علمى يستهدف تحقيق الآمان والطمأنينة فى قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحـد من نوبات القلق والفزع الذى ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يهـدد حياتهم، تحت ظروف غير مأمونة تُعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة، موضحًا أن المسؤولية التى تقع على جميع الشركاء، تجاه السلامة المهنية ليس فقط بمراقبة ومتابعة تطبيقها فى المنشآت، بل وتوعية الجميع بمخاطرها واضرار افتقادها،وكذلك مميزات وايجابيات الالتزام بها.

وبحسب البيان الصحفى تناولت فعاليات إطلاق "المبادرة" اليوم مجموعة من المحاضرات تناولت أهداف السلامة والصحة المهنية ،ونشر دور وثقافة السلامة في الحفاظ علي العمالة من الحوادث والاصابات،وعلى المنشآت والإنتاج، كما تناولت خطة الطوارئ والاخلاء، بشأن كيفيه إخلاء المكان من العمال أثناء الكوارث حفاظاً علي حياتهم،وعلى المنشآت ورأس المال، والحد من حدوث الحرائق،وذلك إيماناً بدور السلامة فى سير عجلة الإنتاج وتقليل الحوادث والإصابات.

وسلَّم الوزير شهادات تقدير من المديرية لإتمام المبادرة للمشاركين بها كذلك أعضاء فريق السلامة والصحة المهنية بالمديرية، كما سلم درعاً لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مصر للطيران للفنادق شريف حوتة، ودرعاً لوكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة أحمد عزاز،و درعا أخر إلى حنان حسن مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالمديرية.

حضر فالعاليات المبادرة: أحمد عزاز وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، والمهندسة غادة ابراهيم عوض مديرعام الادارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأحمد اسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات بالوزارة، وأحمد معروف مديرعام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وحنان حسن مدير إدار السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالقاهرة.